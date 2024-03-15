15 марта Одесса подверглась ракетным ударам по гражданской инфраструктуре, в результате которых погибли 14 человек, включая местных жителей, медика и спасателя. Всего 46 человек получили ранения.

Украинские власти сообщили, что Россия нанесла несколько ударов, в том числе повторно по месту первого взрыва, куда уже прибыли спасатели и медицинский персонал.

Олег Кипер, глава областной военной администрации, подтвердил рост числа жертв и пострадавших: «Завтра в Одессе и области будет объявлен траур. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших».

В результате атаки были повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и два пожарно-спасательных автомобиля. Спасательные службы в настоящее время занимаются ликвидацией огня на газопроводе и на территории одного из частных домов, огонь охватил примерно 120 квадратных метров.