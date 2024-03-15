ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Ракетный удар по Одессе: десятки погибших и раненых
Российские удары унесли жизни гражданских и спасателей в Одессе
Ракетный удар по Одессе: десятки погибших и раненых
15 марта Одесса подверглась ракетным ударам / Фото: ГСЧС Украины / Others
15 марта 2024 г.

15 марта Одесса подверглась ракетным ударам по гражданской инфраструктуре, в результате которых погибли 14 человек, включая местных жителей, медика и спасателя. Всего 46 человек получили ранения.

Украинские власти сообщили, что Россия нанесла несколько ударов, в том числе повторно по месту первого взрыва, куда уже прибыли спасатели и медицинский персонал.

Олег Кипер, глава областной военной администрации, подтвердил рост числа жертв и пострадавших: «Завтра в Одессе и области будет объявлен траур. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших».

В результате атаки были повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и два пожарно-спасательных автомобиля. Спасательные службы в настоящее время занимаются ликвидацией огня на газопроводе и на территории одного из частных домов, огонь охватил примерно 120 квадратных метров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us