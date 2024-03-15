Голосование за российского президента проходит в оккупированных городах Украины

В России стартовали выборы президента. Первые участки открылись на Камчатке и Чукотке. Голосование продлится три дня, но основным днем считается воскресенье, 17 марта. Выборы проводятся и в аннексированном Крыму, на территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, временно оккупированных российскими войсками. Ранее украинский МИД призвал граждан не принимать в них участия, а международное сообщество - не признавать их результаты. #trtнарусском #выборы #россия #президент #украина #оккупация #выборыпрезидента #выборы2024 #луганск #запорожье #донецк #херсон #путин #голос #trtrussian