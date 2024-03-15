ПОЛИТИКА
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Голосование за российского президента проходит в оккупированных городах Украины
В России стартовали выборы президента. Первые участки открылись на Камчатке и Чукотке. Голосование продлится три дня, но основным днем считается воскресенье, 17 марта. Выборы проводятся и в аннексированном Крыму, на территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, временно оккупированных российскими войсками. Ранее украинский МИД призвал граждан не принимать в них участия, а международное сообщество - не признавать их результаты. #trtнарусском #выборы #россия #президент #украина #оккупация #выборыпрезидента #выборы2024 #луганск #запорожье #донецк #херсон #путин #голос #trtrussian
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15 марта 2024 г.
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