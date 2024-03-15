Министр торговли Омер Болат встретился со своей коллегой из Великобритании Кеми Баденох в Лондоне 14 марта. На повестке — переговоры по обновлению соглашения о свободной торговле.

«В результате конструктивного сотрудничества между Турцией и Великобританией объем нашей торговли достиг 19 млрд долларов в 2023 году», — сообщил турецкий министр на медиаплатформе X.

Он отметил, что стороны будут стремиться продолжать тенденцию, углубляя сотрудничество.

«Для достижения этой цели сегодня мы сделали исторический шаг в отношениях с Соединенным Королевством и начали процесс обновления Соглашения о свободной торговле», — добавил он

«Я рада начать торговые переговоры с Турцией — важным экономическим и стратегическим партнером Великобритании», — сказала Кеми Баденох, министр торговли Великобритании.

«У нас уже есть процветающие торговые отношения, которые станут только сильнее с новым, модернизированным торговым соглашением, соответствующим XXI веку», — добавила она.

Турция является крупным поставщиком автомобилей, одежды и электрического оборудования в Великобританию, которая является четвертым по величине рынком экспорта товаров Турции. В 2020 году 57 тыс. рабочих мест в Великобритании обеспечивались экспортом в Турцию, 68 % из них приходились на сферу услуг.

Великобритания стремится заключать двусторонние торговые сделки с другими странами после выхода из Европейского союза в январе 2021 года.