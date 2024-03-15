На одном из избирательных участков в юго-восточной части Москвы неизвестная женщина подожгла избирательную кабину. Уголовное дело в отношении нее уже возбуждено, ей грозит от трех до пяти лет лишения свободы, сообщает столичный СК.

Ранее две другие женщины пытались помешать голосованию, используя зеленку. Они залили красящую жидкость прямо в урны, испортив бюллетени в Москве и Воронеже. Все эти женщины, включая поджигательницу из Москвы, теперь могут быть наказаны лишением свободы на срок до пяти лет за свои действия.

Ситуация дошла до того, что в дело вмешалась председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она назвала «подонками» тех, кто портит избирательные урны, заявив, что злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

«Послушайте внимательно, для всех. Это 141 статья Уголовного кодекса, воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссий, до пяти лет. Специально для всех подонков, которые готовы из-за этих сребреников уничтожить голоса людей, которые пришли, проголосовали», — сказала она.

Памфилова отметила, что лица, заливавшие жидкости в урны, «все задержаны». «Кто еще посмеет - будут задержаны, Следственный комитет возбуждает соответствующие дела», — добавила она.

Напомним, 15 марта в Российской Федерации стартовали выборы президента, которые впервые в истории страны будут проходить три дня — 15, 16 и 17 марта.