Руководитель иранских сил «Кудс» Эсмаил Каани обсудил в феврале, прибыв в Бейрут, риски возможной атаки Израиля на ливанскую «Хезболлу», сообщили источники агентства Reuters, беседовавшие на условиях анонимности. Иранский военный чиновник встретился с лидером «Хезболлы» Сайедом Хасаном Насраллой — это был их третий разговор после начала обмена ударами ливанской группировки с Израилем.

Обсуждение коснулось потенциального израильского вторжения в Ливан, что могло бы вынудить Иран к решительным действиям, отметили источники. «Хезболла» оказывала ограниченную поддержку ХАМАС, запуская ракеты по северу Израиля. На встрече Насралла сообщил Каани, что «Хезболла» будет воевать без поддержки, стремясь избежать вовлечения Ирана в войну.

«Это наша борьба», - сказал Насралла Каани, по словам одного иранского источника, знакомого с обсуждением.

Несмотря на попытки избежать эскалации, конфликт вынудил десятки тысяч людей покинуть дома, а израильские удары унесли жизни сотен. Интенсификация израильских ударов усилила опасения о возможном расширении зоны конфликта.

Министр обороны Израиля предупредил о возможном увеличении атак против «Хезболлы». В 2006 году короткий, но интенсивный конфликт между Израилем и «Хезболлой» нанес серьезный урон Ливану.

Иран и «Хезболла» осознают риски войны в Ливане, сообщают источники Reuters, в том числе возможность ударов по иранским ядерным объектам.

В свою очередь два источника из США и один из Израиля, беседовавших с Reuters анонимно, заявили, что Иран хотел избежать последствий войны между Израилем и «Хезболлой».

Встреча в Бейруте, считают источники, подчеркивает стремление Ирана избегать эскалации, сохраняя при этом поддержку союзников на Ближнем Востоке. Тем не менее аналитики отмечают рост риска военных действий в Ливане.