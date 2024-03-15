К 2050 году Турция планирует достичь годового объема добычи природного газа в 13 млрд кубометров. Такого объема достаточного для обеспечения энергией Стамбула и Анкары в течение года.

Согласно последнему отчету Форума стран-экспортеров газа (GECF), Турция планирует постепенно наращивать добычу природного газа в Черном море.

По прогнозам, уже в этом году добыча на газовом месторождении Сакарья достигнет 1,6 млрд кубометров, а максимальная производственная мощность месторождения на начальном этапе составит 3,5 млрд кубометров.

После завершения разработки второй фазы газового месторождения Сакарья добыча, по оценкам, достигнет 11 млрд кубометров в год.

«Благодаря расширению месторождения Сакарья и недавним открытиям в суббассейне Южный Акчакоча, Турция находится на пути к достижению 20 млрд кубометров добычи к 2040 году. Однако без новых крупных открытий этот прогноз может снизится до 13 млрд кубометров к 2050 году», — отмечается в докладе GECF.

Сакарья — газовое месторождение в пределах континентального шельфа Турции в Черном море. Оно было открыто в 2020 году и располагается в 155 км от побережья. В 2022 году Турцией было запущено строительство газопровода.