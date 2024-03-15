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Порт для Газы — ловушка?
Баргути опасается, что временный порт в Газе может быть использован для вытеснения палестинцев
Порт для Газы — ловушка?
Порт для Газы — ловушка? / Photo: Reuters
15 марта 2024 г.

Генеральный секретарь Палестинской национальной инициативы Мустафа Баргути выразил в четверг опасения, что строительство временного порта для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа может привести к вытеснению палестинцев из эксклава. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Предполагаемый пирс будет находиться под контролем Израиля и может быть использован для повторной оккупации Газы», - говорится в заявлении Баргути.

Он также назвал инициативу США по строительству пирса «уклонением от своей юридической и моральной ответственности за блокаду Газы».

«Существуют реальные опасения, что Израиль может использовать его для перемещения населения Газы и проведения этнических чисток, которых он не смог добиться силой», - добавил Баргути.

«Если бы Соединенные Штаты захотели, они могли бы заставить Израиль открыть все контрольно-пропускные пункты в течение 24 часов», - сказал он.

США заявили, что создадут временный пирс у берегов Газы для доставки гуманитарных грузов палестинцам на осажденной территории. Сообщается также, что корабль с оборудованием для строительства уже в пути.

Правозащитные группы и ООН предупреждают, что такой проект будет недостаточным для удовлетворения потребностей палестинцев в Газе, которым грозит голод в результате израильской блокады.

Предполагается, что пирс сможет обрабатывать 200 грузовиков помощи в день, в то время как до начала интенсивных бомбардировок Израиля в анклав ежедневно по автодорогам поступало в среднем около 500 грузовиков помощи. Однако даже этого было недостаточно для удовлетворения потребностей населения Газы.

«Единственное решение - прорвать блокаду через КПП Рафах и заставить Израиль открыть все наземные терминалы для доставки помощи и медикаментов во все районы сектора Газа, включая север», - добавил Баргути, критически оценив доставку гуманитарных грузов по воздуху и назвав их недостаточными.

На прошлой неделе пять человек погибли в результате сброса США с воздуха гуманитарной помощи над Газой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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