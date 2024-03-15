15 марта, в Международный день борьбы с исламофобией, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, направленную на преодоление религиозной ненависти и дискриминации в отношении мусульман. В результате голосования резолюция была поддержана абсолютным большинством - 115 голосами «за», при отсутствии голосов «против» и 44 голосами «воздержавшихся».

Среди стран, не определившихся с позицией, оказались ведущие европейские государства, включая Францию, Великобританию, Германию, а также Индия и Украина.

Руководствуясь принципами инклюзивности и гибкости в ходе переговоров, Турция, одна из стран, подготовивших проект документа, настоятельно призвала к поддержке резолюции, выступая против внесения каких-либо поправок. «В ходе переговоров по проекту резолюции о борьбе с исламофобией была продемонстрирована необходимая степень гибкости», — заявила турецкая делегация, подчеркнув важность объединения усилий.

Принятый документ решительно осуждает любые формы дискриминации, насилия и религиозной ненависти, призывая к глобальному усилению толерантности и уважения между культурами и религиями. Особое внимание уделено призыву к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу назначить специального представителя для борьбы с исламофобией, что станет значительным шагом к реализации целей резолюции.

Резолюция также призывает государства-члены к принятию как правовых мер, так и политических, для предотвращения религиозной нетерпимости и насилия против мусульман, что должно еще раз подчеркнуть важность межкультурного и межрелигиозного диалога.

Напомним, что установление 15 марта как Международного дня борьбы с исламофобией было инициировано Турцией и Пакистаном от имени Организации исламского сотрудничества (ОИС) в 2022 году. Этот день теперь ежегодно служит напоминанием о необходимости укрепления международного сотрудничества в продвижении толерантности и мира.