ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Победа Турции и мусульман в ООН
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по борьбе с исламофобией. Турция – одна из авторов документа
Победа Турции и мусульман в ООН
Генассамблея ООН за борьбу с исламофобией / Фото: Reuters / Others
15 марта 2024 г.

15 марта, в Международный день борьбы с исламофобией, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, направленную на преодоление религиозной ненависти и дискриминации в отношении мусульман. В результате голосования резолюция была поддержана абсолютным большинством - 115 голосами «за», при отсутствии голосов «против» и 44 голосами «воздержавшихся».

Среди стран, не определившихся с позицией, оказались ведущие европейские государства, включая Францию, Великобританию, Германию, а также Индия и Украина.

Руководствуясь принципами инклюзивности и гибкости в ходе переговоров, Турция, одна из стран, подготовивших проект документа, настоятельно призвала к поддержке резолюции, выступая против внесения каких-либо поправок. «В ходе переговоров по проекту резолюции о борьбе с исламофобией была продемонстрирована необходимая степень гибкости», — заявила турецкая делегация, подчеркнув важность объединения усилий.

Принятый документ решительно осуждает любые формы дискриминации, насилия и религиозной ненависти, призывая к глобальному усилению толерантности и уважения между культурами и религиями. Особое внимание уделено призыву к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу назначить специального представителя для борьбы с исламофобией, что станет значительным шагом к реализации целей резолюции.

Резолюция также призывает государства-члены к принятию как правовых мер, так и политических, для предотвращения религиозной нетерпимости и насилия против мусульман, что должно еще раз подчеркнуть важность межкультурного и межрелигиозного диалога.

Напомним, что установление 15 марта как Международного дня борьбы с исламофобией было инициировано Турцией и Пакистаном от имени Организации исламского сотрудничества (ОИС) в 2022 году. Этот день теперь ежегодно служит напоминанием о необходимости укрепления международного сотрудничества в продвижении толерантности и мира.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us