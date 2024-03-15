Комиссия ООН в Украине заявила в пятницу, что ей удалось собрать новые доказательства того, что Россия систематически пытала украинских военнопленных. В докладе сообщается, что масштабы таких пыток могут быть приравнены к преступлениям против человечности. Комиссия называет их «широко распространенными и систематическими».

«Рассказы жертв свидетельствуют о непрекращающемся жестоком обращении, причиняющем сильную боль и страдания во время длительного содержания под стражей, с вопиющим пренебрежением к человеческому достоинству», — заявил журналистам в Женеве председатель комиссии Эрик Мёсе.

Доклад будет представлен Совету по правам человека ООН 18 марта. На текущей сессии Совет примет решение о продлении мандата комиссии еще на год.

Россия отрицает пытки и другие формы жестокого обращения с военнопленными. Дипломатическое представительство России в Женеве не ответило на просьбу прокомментировать новый доклад.

ООН ранее зафиксировала несколько случаев жестокого обращения украинских войск с российскими заключенными, и Киев заявил, что будет расследовать любые нарушения.

В докладе говорится, что некоторые украинские заключенные были настолько голодны в российских центрах содержания под стражей, что прибегали к поеданию мыла, червей и остатков собачьего корма. Кроме того, доклад фиксирует угрозы изнасилования, изнасилования и применение электрического тока к гениталиям.

Одного украинского солдата заставляли совершать многократные прыжки на травмированной ноге, что привело к развитию гангрены, говорится в докладе. Его избили еще больше за попытку самоубийства в своей камере с использованием собственной униформы, говорится в отчете, в результате чего у него был сломан палец на ноге и копчик. С момента освобождения ему потребовалось 36 госпитализаций.

«То, что мы обнаружили, укрепило наши предыдущие выводы (о пытках) и сделало их еще более основательными», - сказал Мёсе.

Отвечая на вопрос, что необходимо для официального определения этих действий как преступлений против человечности, он сказал, что нужны дополнительные доказательства того, что пытки были частью российской политики.

Решение Совета по правам человека о том, продлевать ли мандат комиссии еще на один год, рассматривается как ключевой тест на поддержку Украины спустя более двух лет после вторжения России. Украина призывает продлить мандат комиссии.

«Мы считаем крайне важным, чтобы комиссия продолжала расследовать все предполагаемые нарушения и преступления, чтобы задокументированные факты могли быть использованы в качестве доказательств в существующих судах и будущих трибуналах», - заявила постпред Украины Евгения Филипенко на заседании ООН в начале текущей сессии.