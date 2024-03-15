Новая стратегия Байдена

«Исламофобии нет места в США — стране, основанной на свободе вероисповедания и построенной на вкладе иммигрантов, в том числе мусульманских иммигрантов. Никто и никогда не должен бояться стать объектом нападок в школе, на работе, на улице или в своей общине из-за своего происхождения или убеждений», — заявил президент США Джозеф Байден по случаю начала священного для мусульман месяца Рамадан.

По его словам, на фоне израильско-палестинского конфликта в стране «наблюдается ужасающий всплеск ненависти и насилия» по отношению к людям, исповедующим ислам. В связи с этим глава государства пообещал разработать первую в истории Америки Национальную стратегию по борьбе с исламофобией.

В конце прошлого года настоящая трагедия на почве исламофобии, ксенофобии и ненависти во всех проявлениях разыгралась в американском штате Иллинойс, где 71-летний хозяин дома, в котором проживала семья палестинских беженцев, нанес 26 ножевых ранений шестилетнему мальчику. Ребенок скончался в больнице. Его 32-летняя мать получила серьезные ранения. Мужчина пытался задушить ее, потом зарезать со словами: «Вы, мусульмане, должны умереть!» Ему предъявлены обвинения в убийстве по мотивам нетерпимости.

Как потом пояснили в офисе шерифа, «подозреваемый атаковал обеих жертв из-за того, что они были мусульманами, а также из-за продолжающегося на Ближнем Востоке конфликта с участием ХАМАС и израильтян».

Американский лидер полагает, что предложенная им стратегия поможет противостоять ненависти к мусульманам, «где бы она ни проявлялась». Он также заявил, что Вашингтон продолжит поставлять гуманитарную помощь в Газу и участвовать в проработке сделки по прекращению огня для «построения в будущем долгосрочной стабильности, мира и безопасности».

Байден также добавил, что «продолжит работать с Израилем над увеличением объемов поставок [гуманитарной помощи] по суше, настаивая на том, чтобы он способствовал расширению маршрутов и открыл больше пропускных пунктов, чтобы доставить больше помощи большему числу людей».

Что касается процесса мирного урегулирования, то, по словам американского лидера, это предполагает решение о двух государствах, которое «обеспечит палестинцам и израильтянам равные возможности для свободы, достоинства, безопасности и процветания». Против этого решения, к слову, выступает израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Президент США добавил, что «война в Газе причинила ужасные страдания палестинскому народу»: погибли свыше 30 тыс. палестинцев, большинство из которых — мирные жители, из них тысячи — дети.

Глава государства также отметил, что около 2 млн палестинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и сейчас многие из них остро нуждаются в еде, воде, жилье, лекарствах.

Захотели прокатить на выборах

Через несколько недель после начала войны Израиля в секторе Газа Национальный мусульманский демократический совет в открытом письме на своем сайте выдвинул ультиматум президенту Байдену с требованием использовать его влияние на Израиль и до 1 ноября обеспечить режим прекращения огня в секторе Газа.

По словам представителей совета, ситуация в Газе «достигла критической точки», причем именно безоговорочная финансовая и военная поддержка Израиля со стороны США «сыграла значительную роль в сохранении насилия, ведущего к жертвам среди мирного населения».

В противном случае авторы послания пообещали американскому лидеру мобилизовать мусульманских и арабских избирателей в США, чтобы они не поддержали Байдена на выборах. В частности, отмечались колеблющиеся штаты — Мичиган, Огайо и Пенсильвания. Распределение голосов в этих штатах с высокой конкуренцией скорее всего и определит исход президентской гонки.

Однако американский лидер не внял этим требованиям, продолжив безоговорочно поддерживать Тель-Авив.

На фоне этого в западных странах исламофобия «превратилась в своего рода широкомасштабную эпидемию, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. В Европе жестоко разгоняли митинги в поддержку Палестины, задерживая манифестантов, запрещали использовать палестинскую символику, лозунги «свободная Палестина».

При этом любые акции в поддержку Тель-Авива активно поддерживались.

Дискриминация мусульман на Западе

Согласно Европейскому отчету об исламофобии (EIR), дискриминация мусульман усилилась во многих странах Европы. В 584-страничном докладе отмечалось, что в последние годы мусульмане, проживающие в Европе, подвергаются нападкам, дискриминации и угрозам физической расправы.

Неотъемлемой частью их жизни стали надругательства над Кораном, убийства мигрантов, травля учеников в школах. При этом многие мусульмане, ставшие жертвами преступлений на улицах и в общественных местах, зачастую не обращаются в полицию. Осложняет ситуацию и то, что в рамках европейского законодательства многие противоправные действия, с которыми сталкиваются мусульмане, вовсе не считаются преступлением.

Согласно отчету Совета по американо-исламским отношениям (CAIR), в период с 7 октября по 4 ноября 2023 года мусульманская организация по защите гражданских прав получила в общей сложности 1283 просьбы о помощи и сообщения о предвзятости. Это означает рост антиисламских настроений на 216% по сравнению с предыдущим годом.

Директор по исследованиям и пропаганде Cair Кори Сэйлор заявил, что «американские мусульмане столкнулись с самой большой волной исламофобских предубеждений, которая когда-либо была задокументирована».

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском напомнил, что до этого США в качестве одной из информационных основ для проведения своей внешней политики называли борьбу с «международным исламским терроризмом».

«Из-за этого у многих жителей западных стран прочно впечаталось в голову якобы тождественное равенство между исламом и терроризмом. На деле это, конечно, не так», — подытожил эксперт.