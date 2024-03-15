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ИИ оценил умственные способности Байдена
Журналисты обратились к ChatGPT и Claude с просьбой оценить когнитивные способности президента США на основе его разговоров со специальным прокурором
ИИ оценил умственные способности Байдена
Джозеф Байден / Photo: AP
15 марта 2024 г.

Интерес к умственным способностям президента вновь возрос после расследования специального прокурора Роберта Хёра, касающегося обращения Байдена с секретными документами. Хёр в итоге рекомендовал в феврале не предъявлять обвинения. Отчасти потому, что президент является «пожилым человеком с плохой памятью», который вызовет сочувствие у присяжных. Одним из факторов, учитывавшихся в докладе, было забвение Байденом периода, когда он был вице-президентом, и даты смерти его сына.

Однако полный транскрипт пятичасового интервью президента с Хёром, опубликованный во вторник, вызвал дополнительные вопросы. Некоторые аналитики заявили, что утверждения Хёра о проблемах с памятью Байдена были преувеличены.

Для получения дополнительных мнений журналисты Business Insider загрузили транскрипт интервью в ChatGPT от OpenAI и Claude Pro от Anthropic. Используя одни и те же запросы, они попросили ИИ оценить когнитивные способности Байдена на основе таких факторов, как ясность мышления, связность речи, использование языка, воспроизведение памяти и «любые другие соответствующие индикаторы». Оба чатбота пришли к выводу, что когнитивные способности Байдена в порядке.

ChatGPT обнаружил, что он демонстрировал нормальное воспроизведение памяти, описывая взаимодействия и процессы, связанные с обращением с секретными документами. Claude указал на его способность предоставлять конкретные детали и истории из времени своего пребывания на посту вице-президента.

ChatGPT сказал также, что президент США демонстрировал свою способность «обрабатывать информацию» и «участвовать в сложных обсуждениях», отвечая на уточнения и последующие вопросы. Claude написал, что он «в целом демонстрирует ясное и связное мышление» и может «в основном оставаться в рамках темы», несмотря на случайные отступления.

Журналисты отметили, что утверждения ChatGPT и Claude следует воспринимать с долей скептицизма. После запуска в ноябре 2022 года у ChatGPT были обнаружены случаи предвзятости и генерации фактических ошибок — как и у других ИИ-ботов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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