Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что отправка войск НАТО в Украину означает риск развязывания третьей мировой войны.

«Я думаю, что НАТО не следует входить в Украину. Это было бы ошибкой. Мы должны помочь Украине защитить себя, но входить в страну, чтобы вести войну против России, значит рисковать третьей мировой войной», - сказал Таяни в интервью, находясь в городе Верона на севере Италии.

Высказывания министра иностранных дел прозвучали после того, как президент Франции Эммануэль Макрон озвучил идею отправки войск для защиты Украины от России.

Таяни подчеркнул, что его страна не собирается отправлять войска в Украину, отметив при этом ее миротворческие успехи в Северной Африке и Красном море.

«Наша армия хороша в том, что она делает, защищая наши корабли в Красном море. И хороша тем, что она делает в Ливане, Африке и Ираке. Она — носитель мира и свободы», - сказал он.

Таяни также прокомментировал недавние высказывания папы Франциска по Украине, которые вызвали волну критики. Таяни защитил понтифика, отметив, что папа в действительности призвал к миру и переговорам. Он добавил, что слова папы были искажены — по словам Таяни, глава католической церкви имел в виду, что силен тот, кто имеет мужество поднять белый флаг и начать переговоры.