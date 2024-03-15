Председатель Великого национального собрания Турции (парламент) Нуман Куртулмуш высоко оценил вклад гражданского общества в борьбу с кризисом в Газе. «Гражданское общество написало великую эпопею человечества, проявив огромное сочувствие к вопросу Палестины», — заявил он.

На встрече с представителями общественных организаций Куртулмуш подчеркнул, что гражданское общество — ключевой элемент демократии, и его укрепление способствует формированию крепкого государства. События в Газе, по его словам, «еще раз ясно показали, как важна роль гражданского общества».

Куртулмуш осудил безразличие западных стран к ситуации в Газе. «Только сейчас они начинают говорить что-то. Как говорили наши предки: после разрушения Басры, что бы вы ни сделали, это не принесет пользы», — заявил Куртулмуш. Вместе с тем он отметил массовые протесты в западных странах, в которых участвовали сотни тысяч людей, противостоящие позиции своих правительств. «За этим стоит сила гражданского общества в этих странах», — отметил политик.

Председатель парламента также выразил гордость за реакцию Турции на события в Газе, заметив, что Турция единодушно поддержала Палестину, став «почти единственной страной в мире», активно выступившей против нарушений прав человека в Газе.

«Турция встала единым фронтом, от начала и на протяжении всего этого процесса, что дает мне особое чувство удовлетворения», — поделился Куртулмуш, высоко оценив солидарность и действия турецкого народа, государства и гражданского общества в поддержку Палестины.

Куртулмуш выразил надежду на то, что международное давление и усилия гражданского общества приведут к установлению справедливости и мира в регионе и вновь призвал к созданию независимого государства Палестина в пределах границ 1967 года со столицей в Иерусалиме.

Куртулмуш подчеркнул общую позицию почти всех политических партий Турции и усилия неправительственных организаций, стоящих на стороне угнетенных. «В этот исторический момент борьба Турции, ее государства, народа и гражданского общества была внесена золотыми буквами в страницы истории», — заключил он.