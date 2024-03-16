ТУРЦИЯ
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Анкара повторила позицию по Крыму
Министерство иностранных дел Турции заявило о том, что не признает незаконную аннексию Крыма, принадлежащего Украине, и подтвердило свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины
Анкара повторила позицию по Крыму
МИД Турции / Фото: / Photo: AA Archive
16 марта 2024 г.

В связи с 10-летием незаконной аннексии Крыма министерство выпустило письменное заявление. В заявлении говорится, что Автономная Республика Крым, принадлежащая Украине, была незаконно аннексирована Россией 10 лет назад, 16 марта, в результате нелегитимного референдума, противоречащего международному праву.

«Мы будем продолжать следить за ситуацией в Крыму, включая крымских татар тюркского происхождения, являющихся коренными жителями полуострова, и сохранять это в приоритете нашей повестки дня. Мы не признаем эту фактическую ситуацию, нарушающую международное право, и подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в заявлении МИД.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, который был проведен под контролем России и признан международным сообществом нелегитимным. Результаты референдума привели к аннексии Крыма Российской Федерацией.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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