В связи с 10-летием незаконной аннексии Крыма министерство выпустило письменное заявление. В заявлении говорится, что Автономная Республика Крым, принадлежащая Украине, была незаконно аннексирована Россией 10 лет назад, 16 марта, в результате нелегитимного референдума, противоречащего международному праву.

«Мы будем продолжать следить за ситуацией в Крыму, включая крымских татар тюркского происхождения, являющихся коренными жителями полуострова, и сохранять это в приоритете нашей повестки дня. Мы не признаем эту фактическую ситуацию, нарушающую международное право, и подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в заявлении МИД.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, который был проведен под контролем России и признан международным сообществом нелегитимным. Результаты референдума привели к аннексии Крыма Российской Федерацией.