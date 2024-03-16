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Словесная перепалка Байдена и Путина продолжается
Президент США Джо Байден назвал Владимира Путина «бандитом» и призвал мир противостоять ему. Кремль ожидаемо высказывания Байдена раскритиковал, охарактеризовав такие выражения как «не красящие глав государств»
Словесная перепалка Байдена и Путина продолжается
Владимир Путин и Джо Байден / Фото: Reuters / Others
16 марта 2024 г.

Во время ежегодного обеда друзей Ирландии, посвященного Дню святого Патрика, американский президент Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина «бандитом».

Байден также выразил мнение, что большинство членов Конгресса США поддерживают Украину и призвал их одобрить законопроект о дополнительном финансировании Киева на сумму $60 млрд. Он подчеркнул необходимость противостоять Путину, заявив: «Я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит».

«Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — отреагировал на высказывания Байдена пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Американский президент не впервые называет Путина «бандитом». Два года назад на том же мероприятии Байден назвал российского лидера «чистейшим бандитом». За последние годы он не раз резко и оскорбительно высказывался о российском президенте.

Со своей стороны, Кремль последовательно осуждал заявления американского президента, считая их «абсолютно непозволительными». Ранее Владимир Путин, комментируя слова Байдена о нем как о «сумасшедшем сукином сыне», объяснил это как «адекватную реакцию» на недавнее заявление президента РФ о том, что для России на посту президента США предпочтительнее Джо Байден, а не Дональд Трамп.

«Почему? Потому что он же не может сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог». Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения и это реакция абсолютно адекватная», — рассказал тогда Путин корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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