В ночь на 16 марта в Самарской области произошла атака беспилотников на нефтеперабатывающие заводы в Сызрани и Новокуйбышевске. Согласно информации от Baza, в Сызрани после удара дрона на НПЗ возник пожар на площади 500 квадратных метров. Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что произошло возгорание установки переработки нефтепродуктов, однако люди не пострадали.

Атака беспилотников также была направлена на Новокуйбышевский НПЗ, но, по словам Азарова, удалось предотвратить серьезные последствия. Несмотря на заявления о пресечении атаки, Baza утверждает, что на Новокуйбышевском НПЗ также произошел незначительный пожар, который быстро ликвидировали. Пострадавших нет.

Губернатор Самарской области призвал все службы и ответственные ведомства уделить приоритетное внимание охране объектов на территории региона. Эти инциденты привели к временной остановке нескольких крупных НПЗ по всей России с начала 2024 года, что стало одной из причин роста цен на топливо в стране.

В Белгороде, расположенном рядом с границей с Украиной, утром 16 марта также произошел обстрел, в результате которого погибли два человека, еще несколько получили ранения. Вячеслав Гладков, глава региона, сообщил о гибели мужчины и женщины и уточнил обстоятельства их смерти.

«Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус», — написал Гладков в своем телеграм-канале. Он уточнил, что одна женщина скончалась в гаражном объединении, где она вместе со своим сыном занималась кормлением собак. Ее сын был ранен осколками. Кроме того, он добавил, что в ходе обстрела ранения получили еще два горожанина.

Министерство обороны РФ отчиталось о сбитии восьми снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» и уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской областью.

С начала вторжения России в Украину прифронтовые регионы обеих стран стали часто подвергаться атакам с использованием беспилотников. Украинские власти заявляют о своей непричастности к ударам по российским регионам, аргументируя это ведением исключительно оборонительных действий. В то же время Россия обвиняет в нападениях Киев.