Первая морская партия гуманитарной помощи, доставленная в Газу, была выгружена на берег. Американская благотворительная организация World Central Kitchen осуществила эту миссию в сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами.

В субботу груз, содержащий 200 тонн продовольствия, прибыл на борту испанского благотворительного судна Open Arms. В состав груза входят фасоль, морковь, консервированный тунец, нут, консервированная кукуруза, отварной рис, мука, масло, соль и финики.

В своем заявлении организация World Central Kitchen (WCK) сообщила: «Весь груз был разгружен и готовится к распределению в Газе».

Груз был проверен израильскими чиновниками в порту на Кипре.

Агентства по оказанию помощи обвиняют Израиль в препятствовании доставке помощи, но израильские официальные лица категорически отрицают это обвинение. Они утверждают, что Израиль пропускает помощь через два контрольно-пропускных пункта на юге страны, и обвиняют в логистических проблемах гуманитарные организации.

Гуманитарные организации неоднократно предупреждали, что ни воздушный, ни морской способы доставки не смогут достаточно удовлетворять потребности Газы — в отличие от доставки по суше. Однако, по их словам, из-за ограничений Израиля в регион попадает лишь ничтожная часть от необходимого.

Всемирная продовольственная программа была вынуждена временно приостановить наземные поставки после того, как конвои попадали под обстрел. А воздушная доставка на прошлой неделе обернулась смертельным исходом: пять человек, по сообщениям, погибли, когда парашют не выдержал, и грузы с гумпомощью упали на жилые районы.

ООН предупредила, что голод в Газе «почти неизбежен» без принятия срочных мер. В свою очередь глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель обвинил Израиль в создании «рукотворной» катастрофы и использовании голода в качестве средства войны.