Намерение Армении прекратить участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не соответствует национальным интересам государства, считает Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что каждое государство имеет право определять свои внешнеполитические приоритеты и стратегии взаимодействия с международными альянсами и организациями. Однако, по ее словам, такие решения должны основываться на объективной оценке реалий, а не следовать «западным сценариям», которые могут привести к ухудшению безопасности страны.

Она отметила, что обвинения в адрес организации, исходящие из Евросоюза, не имеют под собой реального основания, поскольку ОДКБ традиционно способствовала обеспечению безопасности своих членов.

«Мне кажется, это не относится к истинным исконным и национальным интересам Армении. Я думаю и уверена, у меня есть просто такая информация. Это то, что приготовлено где-то в районе Брюсселя, вот эта вот, знаете, информационная похлебка, которой сейчас обильно пытается накормить граждан Армении, придумывая какие-то небылицы про ОДКБ. Уж точно ничего плохого от ОДКБ никогда не было», - заявила Захарова.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно выражал свое недовольство действиями организации. В интервью France 24 он заявил, что его страна «заморозила» участие в ОДКБ из-за невыполнения блоком своих функций и обязательств. Пашинян также указал на потенциальный юридический выход из ОДКБ в случае, если организация не удовлетворит ряд вопросов Армении.

Кроме того, он сообщил о планах по выводу российских пограничников из аэропорта «Звартноц» к 1 августа, что является частью более широкого пересмотра внешнеполитических приоритетов Армении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Армения официально не информировала Россию о приостановке своего членства в ОДКБ. Москва, в свою очередь, сообщала о намерении обратиться к Еревану за разъяснениями по данному вопросу.

ОДКБ — межгосударственный военно-политический блок, в который входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Армения.