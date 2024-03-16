«Русский добровольческий корпус» (РДК), формирование, предположительно состоящее из граждан РФ, участвующих в обороне Украины, заявило о захвате в плен 25 российских военнослужащих. Об этом сообщается в видеопубликации формирования на своем канале в Telegram. В видеообращении командир РДК Денис Никитин пригласил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на встречу с целью совершить обмен пленными.

Согласно данным российского онлайн-издания ASTRA, один из пленных — контрактный военнослужащий Алексей Колотов. Сообщается, что его на опубликованной видеозаписи опознали родственники.

Министерство обороны РФ при этом сообщило в субботу в полдень об успешном пресечении «попыток проникновения украинских диверсантов» на территорию Белгородчины в районе населенного пункта Козинка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о закрытии торговых центров и отмене занятий в школах.

«Мы попросим, если есть возможность, чтобы дети остались дома в понедельник и вторник. Если такой возможности нет, значит будем помогать родителям, если они работают на критических специальностях. Понятно, что и воспитатели, и нянечки, и технический персонал переживают. Ситуация достаточно сложная и в городе, и в Белгородском районе», - написал Гладков.

Белгород несколько дней находится под обстрелами, о начале которых предупреждали РДК в своих заявлениях. В субботу в столице региона, по сообщениям властей, оказались повреждены более 20 многоквартирных и один частный дом, два учреждения и 64 автомобиля. Сообщалось также о гибели двух человек.