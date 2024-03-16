По словам министра образования Германии Беттины Штарк-Ватцингер, немецкие школьники должны быть лучше подготовлены к любым возможным кризисам и катастрофам, в том числе военного характера.

Министр сказала, что в школах должны изучаться вопросы гражданской обороны.

«Общество в целом должно быть хорошо подготовлено к кризисам — от пандемии, стихийных бедствий до войны», - заявила она в субботу немецким журналистам.

Штарк-Ватцингер рассказала об учениях по гражданской обороне, которые проводятся в школах других стран, например, Великобритании, отметив, что Германия должна последовать этому примеру.

Министр также призвала к развитию «непринужденных» отношений между молодежью и вооруженными силами. Она предложила, чтобы офицеры посещали школы и объясняли, что именно «бундесвер делает для нашей безопасности». Она отметила, что протесты против такой практики вызывают у нее удивление.

Штарк-Ватцингер также призвала ознакомить молодежь Германии с угрозами свободе, чтобы лучше подготовить ее к противостоянию им. Она подчеркнула, что эта тема должна стать неотъемлемой частью учебной программы.