По последним данным ООН, 16,7 млн человек, то есть 70% населения Сирии, нуждаются в гуманитарной помощи. Это является самым высоким показателем с момента начала конфликта 13 лет назад. Об этом говорится в заявлении посланника ООН по Сирии Гейра Педерсена, опубликованном в пятницу.

По его словам, международное сообщество должно приложить больше усилий для возобновления переговоров между сирийским правительством и оппозицией.

«Мы должны поставить мир в приоритет», — сказал Педерсен.

«Если мы этого не сделаем, жуткие тенденции к снижению почти всех показателей в Сирии лишь продолжатся в следующем году. Народ Сирии заслуживает большего», — добавил он.

Из-за нехватки пожертвований гуманитарные организации в Сирии испытывают проблемы с доступом к нуждающимся, сообщают координаторы ООН по оказанию помощи Сирии Адам Абдельмула и Муханнад Хади. По их словам, многим людям не хватает еды.

С 2011 года более 12 млн сирийцев вынуждены были покинуть свои дома, бежав в соседние страны или другие регионы Сирии.

В этом году государства-доноры выделили лишь часть необходимых средств на помощь беженцам, сообщил Мэтью Солтмарш, пресс-секретарь Агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН в Женеве.

В последнее время ситуация в Сирии вновь обострилась, что усугубляется последствиями войны в Газе и общей напряженностью в регионе. Сирия подвергается военным атакам и контратакам с участием Израиля, США и проиранских военизированных группировок.