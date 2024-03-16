ПОЛИТИКА
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Премьер Канады: Я думаю об уходе каждый день
Джастин Трюдо сообщил в интервью канадскому радио о своих политических перспективах и отношении к работе, которую назвал «сумасшедшей»
Премьер Канады: Я думаю об уходе каждый день
Джастин Трюдо / Photo: AP
16 марта 2024 г.

В интервью радиостанции Radio-Canada премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что часто задумывается об уходе со своей «сумасшедшей работы». Следующие всеобщие выборы в Канаде должны состояться до октября 2025 года.

Опросы общественного мнения последних месяцев показывают, что канадцы испытывают растущее недовольство действующим правительством, подстегиваемое такими проблемами, как доступность и стоимость жизни. Правящие либералы отстают от консерваторов — главной оппозиции — зачастую в два раза.

В политических кругах появились разговоры о том, что Трюдо, находящийся у власти с 2015 года, может задуматься об уходе, и даже некоторые союзники считают, что ему пора уйти.

Однако в опубликованном в пятницу интервью франкоязычной телекомпании Трюдо заявил, что уходить, по его мнению, еще не время.

«Я не могу быть тем человеком, которым являюсь, и при этом отказаться от борьбы на данном этапе», — заявил он.

«Я думаю об уходе каждый день. Это сумасшедшая работа, которую я делаю, принося личные жертвы. Конечно, это очень тяжело. Временами это очень скучно», — добавил канадский лидер, который развелся со своей супругой годом ранее.

Трюдо пришел к власти с громким успехом, положив конец почти десятилетнему правлению Консервативной партии в Канаде. Но его поддержка с каждыми последующими выборами становилась все слабее.

В интервью он заявил также, что пришел в политику «не для того, чтобы быть популярным и не по личным причинам».

«А потому что я хочу служить и знаю, что мне есть что предложить», — заявил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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