Будущее TikTok в США висит на волоске — китайские власти категорически против принудительной продажи соцсети американской компании. При этом США настаивают на смене владельца, ссылаясь на угрозу национальной безопасности.

Пекин видит запрет TikTok в США как меньшее зло по сравнению с его передачей под контроль другой страны. ByteDance, материнская компания TikTok, оказалась в безвыходном положении — 13 марта палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, требующий продажи TikTok в течение полугода. Сенат, скорее всего, поддержит решение, а президент Байден уже заявил о готовности подписать документ.

Согласно сообщениям The Wall Street Journal, китайские власти недвусмысленно предупредили компанию ByteDance о том, что запрет TikTok в США будет предпочтительным вариантом. Министерство торговли КНР также потребовало от США прекратить давление на компанию.

Потенциальными покупателями TikTok могут стать некитайские инвесторы ByteDance, такие как General Atlantic, Sequoia Capital и Susquehanna International Group. Также интерес проявляют и внешние инвесторы, включая бывшего министра финансов США Стивена Мнучина и экс-гендиректора Activision Бобби Котика — они предлагают купить компанию за не менее чем $100 млрд. Кроме того, известно и об интересе компании-гиганта Walmart.

Выручка TikTok в США в 2023 году составила около $20 млрд. При этом генеральный директор Шоу Зи Чу признал, что компания несет убытки из-за затрат на перенос данных и развитие электронной коммерции и проектов по защите данных с Oracle.

Американские власти беспокоятся, что сбор данных о пользователях TikTok может быть использован китайским правительством в своих интересах. TikTok же заверяет, что не передает данные никому, даже по требованию Пекина.

В США около 170 млн человек пользуются TikTok — это сопоставимо с Facebook и превосходит аудитории Instagram и Snapchat. Руководство компании еще в прошлом году рассматривало возможность отделения от ByteDance, чтобы обойти юридические проблемы в США.

Кроме того, согласно сообщениям издания The Gurdian, вслед за США проверку целесообразности блокировки соцсети еще в конце прошлого года начала Канада.

«Правительство никогда не колебалось с принятием мер, когда это необходимо, если выясняется, что что-то наносит ущерб национальной безопасности Канады», — сообщил министр промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань.