Каждый день новый рекорд. С начала года биктойн (BTC) подорожал на 70 процентов. 5 марта цена BTC впервые в истории превысила $67 000. В понедельник, 11 марта, курс подскочил до $72 500. Это самая высокая цена покупки токена с момента его запуска. Впрочем, уже к 15 марта монета потеряла 7% стоимости и закрепилась на предыдущем уровне.

Взлет начался после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила запуск биржевых фондов (ETF), инвестирующих напрямую в биткоин. Этого события инвесторы ждали последние 10 лет.

«Решение SEC резко взвинтило интерес рынка к цифровым валютам, а инвестдома начали активно закупать биткойны для обеспечения позиций в открытых фондах. Это было абсолютно ожидаемым еще два месяца назад, когда стоимость BTC опускалась ниже 40 тыс. долларов», — поясняет рекордный рост крипты финансовый эксперт Алексей Кричевский.

Другое дело, что такого взрывного роста, возможно, трейдеры не ожидали, отмечает эксперт. Но с учетом приближения халвинга (плановое сокращение «добычи» криптовалюты) это все равно было логичным.

Еще одной причиной могла стать высокая экономическая турбулентность и общая неопределенность на мировых рынках, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев: «Обычные валюты показывают большую волатильность, а у акций снижается доходность из-за нестабильности рынков. В таких условиях естественным образом растет спрос на альтернативные форматы инвестирования — им-то и становится криптовалюта».

Фактором, который может пошатнуть курс, может стать резкий негатив от контролирующих ведомств в США типа SEC, отмечает Кричевский. Впрочем, сейчас это уже не кажется столь реальным, особенно после одобрения спотовых ETF. «Но определенное коррекционное снижение BTC может пройти — слишком шустрым кажется рост, монета фактически удвоилась за два месяца», — отмечает эксперт.

Второй момент — запланированный на апрель халвинг, считает Деев. Однако после него биткойн, наоборот, может вновь перейти к взрывному росту. «Некоторые эксперты считают, что за 2024 год он может преодолеть порог в 90 тыс. долларов. Я же придерживаюсь более скромной оценки. На мой взгляд, после просадки из-за халвинга биткойн вырастет до 85-87 тыс. долларов», — считает аналитик.

Временные трудности

Весь прошлый год эксперты единогласно заявляли: рынок имеет все признаки криптозимы — период затяжного уменьшения интереса пользователей к цифровым валютам. Судебные процессы, банкротства и падение стоимости активов — все это нанесло серьезный ущерб отрасли. В 2022-м самые богатые владельцы крипты потеряли более 75% своего капитала.

Если отрасль не столкнется с непредвиденными потрясениями, то можно говорить о завершении этого периода. «Капитализация биткойна поражает — она в очередной раз заметно выросла и перешагнула порог в 1,27 трлн долларов. Это вполне соответствует восходящему тренду: только за 2023 год биткойн продемонстрировал рекордную доходность в 170 процентов», — отмечает Деев.

Однако трудности остаются. Добывать тот же BTC еще никогда не было так сложно. По данным сервиса Blockchain, 13 марта хешрейт биткойна достиг новой рекордной отметки — 629,4 EH/s, что также является максимальным значением.

Это приводит к тому, что доходы от «добычи» цифровых активов заметно сокращаются. Ранее эксперты посчитали, что при цене в $20 тыс. за биткойн, к которой монета приближалась в прошлом году, прибыльность майнинговых предприятий близка к уровню себестоимости (около $15-17 тыс.), а в некоторых случаях уходит в отрицательные значения.

Рентабельность майнинга напрямую зависит от стоимости цифровых валют и цен на электричество. Так, если стоимость криптовалют будет увеличиваться, а электричества, наоборот, снижаться, то это окажет позитивную роль на добычу токенов. Если с котировками на данный момент все замечательно, то вот со вторым моментом есть трудности.

Например, в одной из самых популярных стран по добыче крипты — США — задумались о том, чтобы обязать платить майнеров дополнительный налог на электроэнергию. Ожидается, что меру введут в 2025 году. Ставка будет поэтапно увеличиваться на 10% ежегодно в течение трех лет. Таким способом власти хотят пополнить бюджет, но результат может быть противоположным.

Как отмечает Кричевский, больше всего майнеров ругают те, кто грезит зеленой экономикой, в том числе страны Евросоюза. Тем не менее в некоторых государствах сейчас ситуация стала чуть более мягкой, и даже можно ожидать принятия законов о майнинге. Но когда это будет – неизвестно.

Если традиционные страны для майнинга пойдут по пути ужесточения законодательства, то преимущество появится у тех государств, где есть дешевая электроэнергия: Россия, Исландия, Канада.