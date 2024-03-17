Бывший президент США Дональд Трамп в субботу пообещал избирателям «кровавую баню» в случае неудачи на президентских выборах в ноябре.

Эти слова были сказаны на митинге в городе Дейтон (штат Огайо), где Трамп обсуждал возможность обострения торговой войны с Китаем из-за автомобилестроения. Митинг проводился для мобилизации голосов в поддержку Берни Морено, кандидата в Сенат от Республиканской партии.

«Слушай, президент Си, мы с тобой друзья, но ты понимаешь, как я действую. Эти огромные заводы по производству автомобилей, которые ты сейчас строишь в Мексике, <...> если ты не будешь нанимать американцев и собираешься продавать автомобили нам — то нет. Мы наложим 100% пошлину на каждый автомобиль, который пересекает границу, и ты не сможешь продавать эти автомобили, если я буду избран», — сказал Трамп.

«Если меня не изберут, это станет кровавой баней для всего — и это как минимум, — добавил он. — Страна столкнется с кровавой баней. Это будет меньшей из проблем. Но они не смогут продать эти автомобили. Они строят огромные заводы».

Позже он добавил: «Если эти выборы не будут выиграны, я не уверен, что в этой стране когда-либо еще будут выборы».

В ответ на комментарии бывшего президента, представитель кампании Трампа Каролин Ливитт заявила NBC News: «Политика Байдена приведет к экономической кровавой бане в автомобильной промышленности и среди рабочих автозаводов».

Джеймс Сингер, представитель кампании президента Джо Байдена, прокомментировал высказывания Трампа, указав на то, что бывший вице-президент Майк Пенс объявил о своем отказе поддержать переизбрание Трампа.

«Вот кто такой Дональд Трамп: проигравший, который уступил более чем на 7 млн голосов, и, вместо того чтобы стремиться к поддержке более широкой публики, усиливает свои угрозы политического насилия», — сказал Сингер. «Он жаждет повторения 6 января, но американский народ вновь откажет ему в победе на выборах в ноябре, продолжая отвергать его экстремизм, склонность к насилию и жажду мести».

На мероприятии Трамп также утверждал, что некоторые нелегальные иммигранты «не люди», однако добавил, что ему не следует так говорить, «поскольку радикальные левые утверждают, что это ужасно».