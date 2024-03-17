Министр национальной обороны Яшар Гюлер принял участие в мероприятиях, посвященных 109-й годовщине Дня Победы и памяти шехидов Чанаккале.

В начале программы была почтена память сержанта Эркана Гювена, погибшего во время ремонта взлетно-посадочной полосы в районе крушения военного самолета NF-5 ВВС, принадлежащего командованию ВВС, во время учебного полета в Конье.

В своем выступлении Гюлер заявил, что победа при Чанаккале, одна из величайших побед в истории, также явилась предвестником Национальной борьбы.

Подчеркнув, что Турция продолжает работать над достижением более сильного и светлого будущего, Гюлер сказал: «В период, когда напряженность во всем мире нарастает, а конфликты усиливаются, Турция прилагает интенсивные усилия для обеспечения мира и стабильности от Черного моря до Африки, от Ближнего Востока до Кавказа».

Гюлер заявил, что в период, когда Турция берет на себя важные миссии, Вооруженные силы Турции выполняют одни из самых интенсивных и эффективных поручений за последний век, одновременно решая ряд критически важных задач.

Указав на значительные успехи ВС Турции в борьбе с терроризмом как внутри страны, так и за рубежом, а также в обеспечении безопасности границ, Гюлер продолжил: «Вместо ограниченных по целям и времени операций, которые проводились в прошлом, сегодня мы наносим серьезные удары по террористическим организациям, осуществляя постоянные и всесторонние операции с целью искоренения терроризма на корню. Если бы мы сейчас не действовали, атаки этой организации против нашей страны и нашего народа продолжались бы внутри страны, как это было раньше, и не удалось бы сохранить существующую стабильность. Пусть никто не сомневается, что наша борьба с террором будет продолжаться с решимостью и упорством ради нашего спокойствия и безопасности».

Гюлер подчеркнул решимость в защите прав и интересов Турции в небе и на море. Он также добавил: «Мы продолжаем действовать в соответствии с договорами о гарантиях и альянсах в отношении национального вопроса Кипра. Хочу еще раз подчеркнуть, что заслуженное суверенное равенство и равный международный статус кипрских турок является для нас беспрекословным условием. Мы призываем наших партнеров отказаться от устаревших, провокационных заявлений, основанных на статус-кво, и вместо этого стремиться к решению, соответствующему историческим и современным реалиям, с разумным и логичным подходом».

Гюлер подчеркнул, что Турция намерена продолжать процесс с Грецией на основе Афинской декларации, делая упор на добрососедстве, диалоге и позитивной повестке дня. При этом он заявил, что, несмотря на стремление к мирному решению вопросов, национальные права и интересы не будут предметом компромисса.

Гюлер также обратил внимание на активные усилия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, направленные на прекращение израильской агрессии и массовых убийств в Газе. Он заявил: «Мы оказываем всестороннюю поддержку, включая воздушные поставки, для обеспечения срочных медицинских, продовольственных и других гуманитарных потребностей населения Газы».

Подчеркнув активное участие Турции в Сомали, Гюлер сообщил, что подписанное между двумя странами военное соглашение о сотрудничестве является важным шагом для безопасности и стабильности региона. Он также добавил, что Турция продолжит свою деятельность в Сомали, включая военные учения, помощь и консультации.