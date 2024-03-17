Вооруженные силы Украины могут исчерпать запасы ракет для противовоздушной обороны уже к концу марта из-за острой нехватки боеприпасов. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

«Это означает, что, вместо того чтобы пытаться сбить четыре из пяти российских ракет, как это делается сейчас, Украина сможет сбивать только одну из пяти ракет», — отмечает издание. Российская армия, обладая превосходством в вооружениях, готовится усилить воздушные удары по Украине, исходя из сообщений об истощении украинских запасов ПВО, отмечает газета.

Несмотря на сообщения о нехватке боеприпасов в Украине, связанные с Минобороны России телеграм-каналы утверждают, что украинские силы продолжают оказывать ожесточенное сопротивление и эффективно использовать беспилотники.

На фоне дефицита боеприпасов в Украине политики в США продолжают вести ожесточенные дебаты о целесообразности дальнейшей военной помощи Киеву. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что в случае переизбрания Дональда Трампа финансовая поддержка Украины со стороны США прекратится.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от спикера Палаты представителей США Майка Джонсона ускорить процесс утверждения нового пакета помощи Украине на сумму 60 млрд долларов, обратив его внимание на последствия недавнего российского удара по Одессе.

Ранее США объявили о выделении Киеву неотложной помощи на 300 млн долларов 12 марта, но предупредили о невозможности предоставления дополнительного крупного пакета без одобрения Конгресса.

13 февраля Сенат США поддержал законопроект о выделении более 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, из которых Киев должен получить более 60 млрд. Однако судьба законопроекта в Палате представителей все еще остается предметом прений, особенно с учетом требований республиканцев об усилении безопасности южной границы.