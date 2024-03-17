Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал начало военной операции в Рафахе, обвинив международное сообщество в стремлении преждевременно прекратить боевые действия. «Мы начнем операцию в Рафахе. Это займет несколько недель, но это произойдет», — произнес Нетаньяху в начале заседания правительства.

Премьер-министр выразил недовольство попытками некоторых стран остановить войну до достижения всех поставленных Израилем целей. «Они делают это, выдвигая ложные обвинения против армии, правительства и премьер-министра Израиля», — отметил он.

Нетаньяху подчеркнул, что любые попытки остановить войну сейчас будут равносильны поражению для Израиля: «Если мы остановим войну сейчас, до достижения всех ее целей, это значит, что Израиль проиграл войну, и мы не допустим этого».

Глава оппозиции Яир Лапид раскритиковал высказывания Нетаньяху. «Нетаньяху, наша память на самом деле не подводит. Мы помним, <…> кто был премьер-министром 7 октября, мы помним, что с вами мы проиграем войну и не вернем заложников», — отметил лидер израильской оппозиции.

Катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа и многочисленные жертвы среди палестинского мирного населения привели к серьезным разногласиям между лидерами США и Израиля.

Ранее президент США Джо Байден подчеркнул, что Нетаньяху «должен уделять больше внимания жизням невинных людей, которые гибнут в результате действий, предпринятых» в секторе Газа. «По моему мнению, он больше вредит, чем помогает Израилю, заставляя остальной мир идти вразрез с тем, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка», — заявил Байден.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер даже призвал провести в Израиле досрочные выборы, чтобы сместить Нетаньяху.