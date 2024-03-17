Нигер принял решение о разрыве военного соглашения с Соединенными Штатами, которое позволяло американским военным присутствовать в стране для борьбы с терроризмом. Решение было объявлено на фоне обвинений в адрес Вашингтона в нарушении дипломатических протоколов.

«Правительство Нигера, руководствуясь чаяниями и интересами своего народа, принимает решение с полной ответственностью денонсировать с немедленным вступлением в силу соглашение, касающееся статуса военнослужащих Соединенных Штатов и гражданских служащих американского Министерства обороны на территории Республики Нигер», — заявил военный пресс-секретарь полковник майор Амаду Абдрамане на национальном телевидении.

Абдрамане подчеркнул, что соглашение 2012 года, по его мнению, было навязано Нигеру и являлось нарушением «конституционных и демократических правил» суверенитета страны.

Решение о разрыве было принято после визита американской делегации в Нигер, во главе которой стояли помощник госсекретаря по делам Африки Молли Пхи и генерал Майкл Лэнгли, командующий Африканским командованием США. По словам Абдрамана, в ходе визита не были соблюдены дипломатические протоколы: Нигер не был проинформирован о составе делегации, дате ее прибытия и повестке дня.

Согласно информации Reuters, до переворота в Нигере находились около 1100 американских военных. Военнослужащие США использовали в Нигере две базы, включая базу для беспилотников. Она находится недалеко от города Агадес в центральной части Нигера и обошлась американцам более чем в $100 млн.

В письме президента Байдена, направленном Конгрессу в декабре 2023 года, отмечается, что примерно 648 американских военнослужащих по-прежнему находятся в Нигере.

Нигер, благодаря своему географическому положению и готовности сотрудничать с западными странами, стал ключевым партнером США в борьбе с терроризмом в регионе, отмечает Foreign Policy. Однако переворот в июле 2023 года, организованный группой военных и направленный против избранного президента Мохамеда Базума, привел к резкому охлаждению отношений между африканской страной и Западом