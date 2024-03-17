ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Дроны не дают покоя российским НПЗ
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, вызвав пожар; один человек погиб от сердечного приступа
Дроны не дают покоя российским НПЗ
Запуск БПЛА из Харьковской области / Фото: Reuters / Others
17 марта 2024 г.

Российские власти подтвердили атаку беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Это следует из сообщений российских государственных агентств. Оперштаб Краснодарского края заявил, что несколько дронов пытались атаковать завод, но были «нейтрализованы». Один из беспилотников упал, вызвав пожар.

Славянский нефтеперерабатывающий завод (ООО «Славянск-Эко») является одним из крупнейших предприятий нефтепереработки в регионе, сообщает газета «Коммерсант».

Пожар на территории завода был успешно ликвидирован благодаря усилиям более 80 спасателей и 25 единиц техники. Во время инцидента один человек скончался от сердечного приступа. «Пострадавших в результате непосредственно пожара нет, угрозы населенному пункту также нет», — сообщили официальные представители РФ.

Источник в украинских силовых структурах сообщил украинским СМИ, что за атакой стоят СБУ в сотрудничестве с Силами спецопераций и Силами беспилотных систем. «Уже можно говорить об успешном результате — зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью», — заявил источник.

Стоит отметить, что это уже шестой НПЗ, подвергшийся атаке в России за последнюю неделю.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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