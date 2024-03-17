Представитель Белого дома Джон Кирби выразил озабоченность в связи с дефицитом боеприпасов у Украины и призвал к продолжению военной помощи США. Он заявил, что у Вооруженных сил Украины на Донбассе иссякают запасы боеприпасов, что заставляет их отступать на вторые и третьи рубежи обороны перед лицом продвижения российских войск.

«У них на Донбассе заканчиваются боеприпасы, и теперь они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку россияне продолжают пытаться продвинуться на запад. Им нужна поддержка, и она нам нужна сейчас», — подчеркнул Кирби в интервью ABC News. Он также добавил, что предоставление вооружений Украине не угрожает национальной безопасности США.

Белый дом активно ведет диалог со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и его командой для ускорения процесса одобрения помощи Украине. По информации The Washington Post, конгрессмены США предпринимают попытки вынести на голосование законопроект о помощи Украине в обход спикера.

Джонсон публично пообещал рассмотреть законопроект о дополнительном финансировании после 22 марта, когда будет согласовано финансирование ряда ведомств, чтобы избежать приостановки их работы. В декабре 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на сумму $250 млн из ранее одобренных средств за 2022 год.

13 февраля 2024 года сенат одобрил законопроект, предусматривающий выделение $95,3 млрд на поддержку Украины, Израиля, американских союзников и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но Палата представителей ушла на каникулы и не проголосовала по документу.

В марте стало известно, что республиканцы в палате представителей могут предложить законопроект о помощи Украине, предполагающий, что часть невоенной поддержки будет предоставлена в форме кредита. Разработкой инициативы занимается в том числе и Джонсон, сообщает NBC News.