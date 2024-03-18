На совместной пресс-конференции в Каире с президентом Египта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила серьезную тревогу по поводу возможности израильского вторжения в Рафах, самый южный город сектора Газа.

Она выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с «рисками полномасштабного наступления на Рафах, что угрожает уязвимому гражданскому населению», численность которого превышает 1,5 млн человек. Фон дер Ляйен подчеркнула, что «этого следует избегать любой ценой».

В своем выступлении она также коснулась проблемы голода среди жителей Газы, назвав его «неприемлемым» и подчеркнула необходимость «как можно скорее достичь соглашения о прекращении огня, которое освободит заложников и позволит доставить больше гуманитарной помощи».

Тем временем израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем выступил на совместной пресс-конференции.

После переговоров канцлер Германии вновь выразил свою поддержку Израилю, подчеркнув «право Израиля на самооборону», но также указал на «чрезвычайно большое число погибших палестинцев».

При этом Нетаньяху описал разговор с немецким коллегой как «очень серьезный и важный среди друзей». Нетаньяху упомянул, что Шольц призвал его «сделать больше для защиты гражданского населения» и разрешить больше гуманитарной помощи для палестинцев.

Невзирая на обеспокоенность европейских лидеров, Нетаньяху вновь заявил, что израильская армия «сделала больше для минимизации жертв среди гражданского населения, чем любая другая армия современности».

Международное сообщество все чаще критикует израильские ограничения на помощь Газе и планы по вторжению в Рафах, где в настоящее время наблюдается значительное число жертв среди мирного населения и гуманитарный кризис.

Нетаньяху продолжает упорствовать в своем намерении «уничтожить ХАМАС» и предпринять наземное наступление на Рафах. США же требуют от Израиля разработать «четкий и реализуемый план» защиты гражданских перед возможным вторжением.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Соединенные Штаты до сих пор не видели планов Израиля по должной эвакуации мирных палестинцев.