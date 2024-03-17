Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о ситуации в Газе, заявив, что «международные институты и организации в очередной раз потерпели неудачу. Давайте признаем, что и исламский мир не смог хорошо справиться с этой ситуацией». Его слова прозвучали на ифтаре, который прошел в Стамбуле.

Глава государства также осудил «лицемерие западных стран, поддерживающих Израиль боеприпасами для совершения массовых убийств», что, по его словам, «превратило Газу в самое большое кладбище детей и женщин в мире».

Президент также подчеркнул роль Турции в поддержке Газы. «Турция всеми возможными средствами поддерживает своих братьев в Газе. Ложь и искажения никогда не смогут скрыть эту истину», — заявил турецкий лидер.

В конце своего выступления Эрдоган выразил удивление по поводу тех, кто не видит реальную картину конфликта. «Тот, кто не осознает, что Израиль действует не в одиночку, а при поддержке десятков других [стран], демонстрирует мышление, вызывающее вопросы как своими умственным способностям, так и совестью», — добавил глава государства.