Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении через аккаунт в X (бывший Twitter) подчеркнул свою давнюю поддержку борьбе Палестины за права и справедливость. «Некоторые в нашей стране могли узнать о Палестине, Газе, Рамалле только 7 октября. Но мы этой борьбе посвятили всю свою жизнь», — заявил он.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда стояла рядом с теми, кто нуждался в поддержке, напомнив о помощи страны беженцам из Ирака, Ирана и Сирии, а также о непоколебимой поддержке Кавказа и Крыма. «Так и сегодня она (Турция — ред.) всеми средствами поддерживает своих братьев в Газе», — подчеркнул он, добавив, что «никакая клевета не сможет изменить эту реальность; ложь и искажения никогда не смогут скрыть эту правду».

Президент также выразил недовольство по поводу обвинений в адрес палестинских бойцов: «Те, кто клеймят палестинских героев террористами, и те, кто входит в парламент из списка таких людей, не имеют права что-то говорить нам».

Он напомнил о своем знаменитом выступлении 15 лет назад, ставшем известным по фразе «one minute», когда турецкий лидер открыто выразил несогласие с израильской политикой на международной арене.

«Как вчера мы выступали против тиранов и стояли бок о бок с угнетенными, так и сегодня мы сохраняем свою непоколебимую позицию», — заключил турецкий лидер.