Путин назвал смерть Навального «печальным событием» и подтвердил, что имели место обсуждения его обмена с условием, что оппозиционер больше не вернется в Россию.

«Кстати, за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, некоторые там люди, сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет: человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал: «Я согласен». Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии я согласился: мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Вот и все. Но это случается, ничего с этим не поделаешь», — заявил Путин.

Ранее некоторые западные СМИ сообщали, что Россия рассматривала возможность освободить Навального, а также американского журналиста Эвана Гершковича и бывшего морпеха США Пола Уилана. В обмен предполагалась выдача Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство чеченского командира Зелимхана Хангошвили, и других российских заключенных в США.

О потенциальном обмене Навального сообщала и его соратница Мария Певчих. По информации Певчих, вечером 15 февраля она «получила подтверждение», что переговоры об обмене Красикова на Навального и граждан США «ведутся и находятся на финальной стадии». По словам соратницы оппозиционера, предложение об обмене Путину передал предприниматель Роман Абрамович.

17 марта в России завершились президентские выборы, на которых с рекордным результатом победил Владимир Путин.

Сторонники Алексея Навального принесли на его могилу бюллетени, на которых было указано его имя. Кроме того, некоторые избиратели добавляли фамилию Навального в листы для голосования, а затем опускали их в урны. Среди них была и Юлия Навальная, вдова оппозиционера, которая отдала свой голос на избирательном участке, расположенном в посольстве России в Берлине.