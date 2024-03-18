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Кыргызстан и Таджикистан обзаводятся границами
Правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана достигли соглашения по делимитации и демаркации еще 10,76 км государственной границы
Кыргызстан и Таджикистан обзаводятся границами
Кыргызстан и Таджикистан согласовали около 11 км границы / Others
18 марта 2024 г.

Соглашение стало результатом последних переговоров между топографическими и юридическими рабочими группами обеих стран, которые проходили с 12 по 17 марта в городе Бустон Согдийской области Таджикистана.

В правительстве Кыргызстана подчеркнули, что переговоры с целью описания и урегулирования оставшихся участков границы будут продолжаться на следующей встрече, которая пройдет на территории Кыргызстана.

До этого сообщалось о встрече председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева и его таджикского коллеги Саймумина Ятимова, где обсуждались вопросы делимитации границы и были даны указания рабочим группам по дальнейшей работе.

Ранее были достигнуты договоренности о демаркации 1,11 км в феврале и 38,35 км в январе. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев отметили, что за последние четыре месяца было согласовано описание около 196 км границы.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан в январе заявил, что Турция надеется на разрешение пограничного спора между Таджикистаном и Кыргызстаном в марте.

«Таджикистан и Кыргызстан, надеемся, разрешат свой пограничный спор в марте. Это будет существенным шагом для обеспечения безопасности и стабильности региона», — подчеркнул Фидан.

Общая длина кыргызско-таджикской границы составляет 972 км.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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