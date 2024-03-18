Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров, заявив, что союзники до сих пор не передали Киеву достаточно оружия дальнего радиуса поражения.

«Примитивность и ограниченность артиллерии (Украины) только добавляют аргументов агрессору», — написал политик в своем Telegram, под агрессором имея в виду Россию.

«В таких сложных условиях войны недальнобойность нашей армии — это очевидная недальновидность некоторых партнеров», — подчеркнул украинский лидер.

Пока дальнобойное оружие Украине передали США, Великобритания, Италия и Франция. Наибольшей дальностью обладают британские ракеты Storm Shadow — их дальность удара превышает 300 км. Германия последние полгода отказывается передать Киеву дальнобойные немецкие ракеты Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц оправдывает это тем, что отправка ракет может привести к прямому вовлечению Германии в конфликт с Москвой, чего Берлин всеми силами старается избежать.

Оппозиция ФРГ, а также две из трех партий в правящей коалиции («Зеленые» и «Свободные демократы») раскритиковали решение Шольца и призывают передать Taurus. С аналогичными заявлениями выступает и президент Франции Эммануэль Макрон, призывающий не устанавливать «красные линии» и «не бояться России».

По данным газеты Politico, расхождение в вопросах поставок оружия Украине привело к еще большему расколу между Макроном и Шольцем. Как пишет издание, французский лидер, в феврале не исключивший отправку военных НАТО в Украину, вызывает раздражение у осторожного немецкого канцлера.

15 марта на встрече с Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском канцлер Шольц сообщил о создании коалиции союзников Украины, которые будут производить дальнобойное оружие для Киева. Германия и остальные страны ЕС приобретут большое количество вооружений для Украины у третьих стран за пределами Евросоюза.