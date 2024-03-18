Украина считает, что за атакой на воинскую часть в непризнанном Приднестровье стоит Россия. Москва провела провокацию в сепаратистском районе Молдовы, чтобы обвинить в ударе Украину и увеличить напряженность в регионе. С такой оценкой выступил Центр противодействия дезинформации при украинском правительстве.

17 марта Министерство государственной безопасности (МГБ) непризнанного Приднестровья сообщило об атаке на воинскую часть в Тирасполе. Дрон-камикадзе упал на военный вертолет Ми-8. Обошлось без пострадавших. Вертолет был уничтожен.

Пророссийски настроенные официальные лица Приднестровья обвинили в ударе Украину.

Бюро по реинтеграции Молдовы в своем заявлении сообщило, что после изучения видеозаписей они «не подтверждают никакого нападения» на Приднестровье и назвали это «попыткой вызвать страх и панику в регионе».

Также было добавлено, что уничтоженная военная техника «не работала уже несколько лет». Кишинев, как уточнили в правительстве Молдовы, был на связи с Украиной по поводу инцидента.

Россия еще в 1990-е годы разместила в Приднестровье около 1500 военнослужащих. Они находятся в сепаратистском регионе Молдовы в качестве миротворцев, охраняя огромные запасы оружия и боеприпасов советской эпохи на военном складе в Кобасне.

Нападение произошло на фоне того, что в феврале власти непризнанного региона обратились к Москве за защитой в связи с эскалацией напряженности в отношениях с прозападным правительством Молдовы.

Члены приднестровского конгресса попросили Госдуму РФ «принять меры по защите Приднестровья на фоне растущего давления со стороны Кишинева».

Молдова с 1 января ввела новые таможенные пошлины на импорт и экспорт из Приднестровья, граничащего с Украиной. Это вызвало бурную реакцию в Тирасполе, поскольку, как считают власти региона, данные меры серьезно ограничивают доходы Приднестровья от торговли и транзита товаров.

Приднестровье не признано ни одной страной ООН, включая Россию, которая, однако, поддерживает тесные связи с регионом.