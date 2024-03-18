Ильхам Алиев на встрече с Йенсом Столтенбергом сообщил о хороших перспективах на мирном треке с Арменией.

«Недавние встречи министров иностранных дел и заместителей премьер-министров Азербайджана и Армении по вопросу демаркации границ показывают, что есть хорошие перспективы для урегулирования. Как я уже говорил, сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо раньше», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Кроме того, политик отметил: стороны приблизились к прорыву на переговорном треке после восстановления территориальной целостности Азербайджана. Баку вернул контроль над Карабахским экономическим районом в сентябре 2023 года в ходе контртеррористической операции.

По словам Алиева, установление отношений с Ереваном и урегулирование конфликта «станет серьезным геополитическим изменением на Кавказе. Это будет означать, что на Кавказе наступит мир, долгожданный мир».

Мирные переговоры с Арменией идут активно, констатировал президент.

«Хочу еще раз сказать, что это была наша инициатива начать мирные переговоры. На сегодняшний день мы уже провели семь раундов обмена замечаниями с армянскими коллегами по проекту мирного соглашения», — подчеркнул политик.

Открывая пресс-конференцию по итогам переговоров с генсеком НАТО, Ильхам Алиев напомнил, что НАТО и Азербайджан имеют «более 30 лет хорошего партнерства». Президент отметил, что Баку участвовал в миротворческих операциях в Косово и Афганистане. В конце августа 2021 года азербайджанские военнослужащие были в числе последних коалиционных сил, покинувших Афганистан. «Это еще раз демонстрирует нашу твердую приверженность нашему сотрудничеству», — подчеркнул политик.

«Во время наших обсуждений в течение многих лет мы всегда говорили об оккупации азербайджанских земель Арменией. Но эти вопросы больше не являются темой для обсуждений вот уже более трех лет, поскольку Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет в ходе Второй Карабахской войны 2020 года и антитеррористической операции в сентябре прошлого года», — отметил Ильхам Алиев.

По его оценке, «это хороший пример того, как можно разрешить затянувшиеся конфликты».

Генсек НАТО в свою очередь заявил, что у обеих стран действительно «есть возможность достичь прочного мира», стороны «как никогда близки к заключению мирного соглашения».

Столтенберг уточнил, что прибыл в Баку для обсуждения вопросов энергетической безопасности. Значение Азербайджана для стран НАТО особенно выросло после начала российско-украинской войны и последовавшего отказа стран ЕС от российского газа.

«Ваша страна играет все более важную роль в поставках газа, а в будущем и электроэнергии ключевым союзникам НАТО в Европе. Вы играете важную роль в жизнеобеспечении наших обществ», — подчеркнул генсек альянса.