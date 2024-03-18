Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что посоветовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху как можно скорее завершить войну Израиля в секторе Газа.

В интервью каналу Fox News Трамп подчеркнул: «Необходимо закончить это (войну в Газе) и сделать это быстро, вернуться к миру во всем мире. Нам нужен мир».

Интервью было в основном сосредоточено на осуждении президента США Джо Байдена за его растущую публичную критику Нетаньяху и действий Израиля в секторе Газа. В частности, Трамп обвинил администрацию Байдена в том, что она находится под «слишком сильным влиянием пропалестинских протестов».

По словам экс-президента, именно политика Байдена расчистила путь для событий 7 октября и начала войны.

При этом, по его оценке, Джо Байден «очень плохо» относится к Израилю.

«И вдруг он бросил Израиль. Вот что он делает. Он бросил Израиль», — отметил политик. — «Я имею в виду, он просто сказал, по сути, что Биби Нетаньяху должен уйти».

Эти заявления Трампа прозвучали после того, как лидер сенатского большинства Чак Шумер призвал провести выборы в Израиле, чтобы сменить Нетаньяху.

Ранее Байден заявил, что политика израильского премьера не отражает настроений большинства жителей Израиля.

Незадолго до выхода интервью Биньямин Нетаньяху заявил, что высоко ценит «огромную поддержку президента Трампа в отношении Израиля». Он также упомянул несколько действий администрации экс-президента, которые, по его мнению, были полезны для Израиля. В частности, Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, перенес туда американское посольство, а также признал суверенитет Израиля над оккупированными сирийскими Голанскими высотами.