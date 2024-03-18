ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган вспоминает героев Чанаккале
В своем сообщении, посвященном 109-й годовщине Дня Победы и памяти шехидов Чанаккале, президент Эрдоган подчеркнул уроки, извлеченные из этой исторической победы, и выразил восхищение героизмом турецкого народа
Президент Эрдоган вспоминает героев Чанаккале
Президент Эрдоган / Фото: АА / Others
18 марта 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выражая глубокое восхищение героизмом турецкого народа во время битвы при Чанаккале, особо подчеркнул: «Перед лицом веры сильнейшие армии мира потерпели поражение при Чанаккале. Вера победила. Чанаккале стало символом непреодолимости и вдохновением для будущих поколений».

Президент также почтил память тех, кто отдал свою жизнь за независимость и суверенитет страны, включая участников Кипрской операции, борцов с терроризмом и героев событий 15 июля.

«С этими мыслями я с трепетом отмечаю 109-ю годовщину Победы при Чанаккале. В День Памяти 18 марта мы с благодарностью и уважением вспоминаем всех наших шехидов, всех наших героев во главе с Гази Мустафа Кемалем. Пусть их души будут озарены светом, а места их вечного упокоения — в раю», — отметил турецкий президент.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us