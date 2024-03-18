Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выражая глубокое восхищение героизмом турецкого народа во время битвы при Чанаккале, особо подчеркнул: «Перед лицом веры сильнейшие армии мира потерпели поражение при Чанаккале. Вера победила. Чанаккале стало символом непреодолимости и вдохновением для будущих поколений».

Президент также почтил память тех, кто отдал свою жизнь за независимость и суверенитет страны, включая участников Кипрской операции, борцов с терроризмом и героев событий 15 июля.

«С этими мыслями я с трепетом отмечаю 109-ю годовщину Победы при Чанаккале. В День Памяти 18 марта мы с благодарностью и уважением вспоминаем всех наших шехидов, всех наших героев во главе с Гази Мустафа Кемалем. Пусть их души будут озарены светом, а места их вечного упокоения — в раю», — отметил турецкий президент.