«Я думаю, все возможно в современном мире. Понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста о вероятности полномасштабного конфликта между Россией и НАТО.

В ходе выступления в избирательном штабе Владимир Путин заявил, что в свой новый президентский срок будет «решать задачи войны против Украины и укреплять вооруженные силы».

Кроме того, Путин обозначил возможность формирования так называемой «санитарной зоны».

«Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную «санитарную зону» на сегодняшних территориях, подчиненных Киевскому режиму», — сказал Путин.

На пресс-конференции президент РФ также ответил на вопрос о возможной оккупации Харьковской области Россией для «обеспечения безопасности Белгородской области».

«Не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять и когда», — сказал президент РФ.

Путин указал на потенциальную необходимость установления зоны, которая будет сложна для преодоления с использованием военной техники, особенно произведенной за рубежом.

«Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства», — пояснил глава государства.