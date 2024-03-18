ПОЛИТИКА
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Путин допустил создание санитарной зоны на территории Украины
Владимир Путин допустил создание санитарной зоны на территории Украины, которая будет непреодолима для средств поражения, прежде всего западного производства. Об этом он заявил на встрече с членами своего избирательного штаба и волонтерами после закрытия избирательных участков. Предварительно, Владимир Путин набрал более 87 % голосов по итогам обработки 99% протоколов. #trtнарусском #путин #украина #россия #санитарнаязона #война #выборы #выборыроссия #выборы2024 #поражение #военнаятехника #луганск #запад #донецк #trtrussian
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18 марта 2024 г.
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