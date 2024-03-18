«Дух Чанаккале — это наследие наших героических предков, которое мы должны оберегать и хранить‎»‎. Об этом 18 марта, в День памяти турецких героев, павших в битве при Чанаккале в 1915 году, заявила первая леди Турции Эмине Эрдоган.

Супруга турецкого лидера отметила: «‎Турецкая нация, которая хранит дух борьбы в своем сердце с незапамятных времен и будет хранить его всегда, напишет еще множество эпосов о храбрости и решимости»‎.

«‎В годовщину бессмертной победы в Чанаккале с благодарностью и восхищением вспоминаю наших святых шехидов»‎, — написала Эмине Эрдоган в соцсетях.

Битва при Чанаккале — одна из самых масштабных баталий Первой мировой войны, длившаяся почти год, с февраля 1915 года по январь 1916-го. Страны Антанты планировали захватить Стамбул и вынудить Османскую империю сдаться.

18 марта 1915 года британские и французские войска ввели корабли в пролив Дарданеллы, однако турецкие военные открыли артиллерийский огонь. Большая часть флотилии стран Антанты была потоплена или подорвана на минах на подходах к городу. Битва окончилась сокрушительной победой Турции. 18 марта в республике отмечают 109-летие победы в этом сражении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в годовщину сражения заявил: «Самые могущественные армии мира были разбиты в Чанаккале».

«Победа в Чанаккале — это героический эпос, который заставил замолчать тех, кто говорил, что самые современные армии мира непобедимы, и вписал в историю слова «‎Чанаккале непреодолим», — подчеркнул турецкий лидер.

Он подчеркнул, что битва при Чанаккале отражает как вечное братство турецкого народа, так и общую судьбу региона, в котором он находится.

«Есть уроки, которые можно извлечь из жертв и тяжелой борьбы, проявленной нашими отцами в этой земле. С этими мыслями я отмечаю 109-летнюю годовщину победы в Чанаккале. С почетом и благодарностью вспоминаю всех наших шехидов в День памяти павших героев», — отметил президент.