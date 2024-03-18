Николас Мадуро намерен вновь баллотироваться на пост президента Венесуэлы. Об этом сообщила правящая Социалистическая партия. Кандидатуру Мадуро выдвинул вице-президент страны Диосдадо Кабельо.

Согласно последним опросам, менее 14% венесуэльцев готовы проголосовать за Мадуро. Это значительно меньше, чем у его главной соперницы Марии Корины Мачадо, которую поддерживают 54,5 % избирателей, пишет агентство Reuters.

Мачадо в октябре выиграла предварительные выборы среди оппозиционных партий за право выдвинуть свою кандидатуру. Однако до сих пор неясно, появится ли ее имя в бюллетенях, допустят ли ее до участия в выборах. Верховный суд страны поддержал запрет на участие Мачадо в президентской гонке.

В конце 2023 года США частично отменили санкции против правительства Венесуэлы из-за предвыборной сделки с оппозицией. Но после арестов оппозиционеров и решения суда по Мачадо ситуация изменилась. С середины апреля США пообещали вновь ввести санкции против нефтяного экспорта Каракаса.

Источники в правящей партии сообщили Reuters, что изменение политики Мадуро может быть связано с падением его популярности среди сторонников. С момента прихода Мадуро к власти в 2013 году Венесуэла столкнулась с гиперинфляцией и экономическим коллапсом. В стране периодически проходят протесты против правящей партии и Мадуро. Это привело к десяткам арестов и убийств и массовому оттоку граждан страны за рубеж.

Основные оппозиционные партии бойкотировали президентские выборы 2018 года и отказались признавать победу Мадуро.

Николас Мадуро стал преемником президента-социалиста Уго Чавеса. Его приход к власти начался в марте 2013 года после смерти Чавеса. В случае переизбрания Мадуро будет находиться в кресле президента до 2031 года.