Нигер разорвал военное соглашение с США, потребовав вывода американского контингента. Договор позволял военнослужащим и гражданскому персоналу Пентагона действовать на территории Нигера.

«Правительство Нигера, учитывая стремления и интересы своего народа, принимает ответственное решение немедленно денонсировать соглашение, касающееся статуса военнослужащих США и гражданских служащих американского Министерства обороны на территории Республики Нигер», — заявил представитель вооруженных сил Нигера Амаду Абдраман.

Он добавил: соглашение между двумя странами, подписанное в 2012 году, было навязано Нигеру и нарушало «конституционные и демократические нормы» суверенитета западноафриканской нации.

«Это соглашение не только глубоко несправедливо по своей сути, но и не отвечает стремлениям и интересам народа Нигера», — сказал Абраман.

На севере Нигера находится американская база беспилотников. На ней размещается около 1000 военнослужащих. На строительство базы было выделено примерно $100 млн.

Как пишет газета Wall Street Journal (WSJ), решение о разрыве соглашения произошло через несколько дней после проведения переговоров на высоком уровне с дипломатическими и военными представителями США на этой неделе.

Вскоре после решения Вашингтон обвинил Нигер в том, что африканская страна планирует заключить сделку с Ираном. По данным WSJ, соглашение предоставит Тегерану доступ к нигерийским залежам урана. Нигер считается одним из крупнейших добытчиков этого радиоактивного элемента в мире — страна занимает седьмое место в мире по добыче урана.

По информации источников издания, в середине марта в Нигер прибыла делегация из США, которая выразила обеспокоенность сотрудничеством Нигера и Ирана в области добычи урана. Газета отмечает: переговоры между Тегераном и африканской страной в феврале «значительно продвинулись», стороны даже подписали предварительное соглашение.

В Нигере в конце июля 2023 года произошел военный переворот: охрана президента Мохаммеда Базума взяла главу государства в заложники и объявила о свержении правительства. Впоследствии лидер президентской гвардии Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера.

Позже новые власти обвинили Францию в развертывании войск в нескольких странах Западной Африки для предполагаемого военного вмешательства. Новые правители также призвали Францию отозвать своего посла из страны и разорвали военное соглашение с Парижем. В декабре прошлого года Франция вывела все свои войска из Нигера.