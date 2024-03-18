Об этом заявил представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид.

«Прошлой ночью пакистанские самолеты разбомбили дома мирных жителей, в результате чего погибли шесть человек, включая трех женщин и трех детей в провинции Пактика, еще две женщины погибли в результате обрушения жилого дома в провинции Хост», — написал Муджахид в X.

Атаки были проведены 18 марта на населенные пункты Ламан и Паса Мелла, расположенные возле границы с Пакистаном. Данный акт был ответом на атаку представителей движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» 16 марта на пакистанскую военную базу в Мир-Али, что привело к гибели семи пакистанских солдат.

Талибы, возглавляющие правительство Афганистана, резко осудили действия пакистанских ВВС, считая это нарушением территориальной целостности страны. В заявлении Муджахида подчеркивается, что такие действия только углубляют недопонимание и враждебность между двумя мусульманскими народами.

«Исламский эмират Афганистан решительно осуждает нападение и считает эти безрассудные действия нарушением территориальной целостности Афганистана. Народ и новое правительство Пакистана должны осознать, что отдельные армейские генералы, совершая подобные безрассудные действия, идут ложным путем, как и в последние 20 лет. Продолжение их неправильной политики, направленной на получение прибыли, портит отношения двух соседних мусульманских стран», — подчеркнул представитель афганского правительства.