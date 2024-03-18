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Боррель обличает Израиль
Министр иностранных дел Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Израиль провоцирует голод в Газе в качестве оружия войны
Боррель обличает Израиль
Министр иностранных дел Евросоюза Жозеп Боррель / Photo: Reuters
18 марта 2024 г.

Об этом глава дипломатии ЕС заявил, выступая на Европейском гуманитарном форуме в Брюсселе.

«В секторе Газа люди больше не находятся на грани голода, тысячи людей уже находятся в состоянии голода. Это неприемлемо. Голод используется как оружие войны. Израиль провоцирует голод», — подчеркнул Боррель.

Министр также упомянул о своем обсуждении этой проблемы с представителями США во время поездки в Вашингтон. Боррель рассказал, что американские коллеги запросили у него подтверждения его заявлений, в ответ на что Боррель указал на блокировку сотен гуманитарных грузовиков на границе, которые не могут доставить необходимые продукты в Газу.

Дополнительно Боррель указал на ужасающую статистику, согласно которой за последние несколько месяцев в Газе было убито больше детей, чем во всем мире за последние четыре года.

«До войны сектор называли самой большой в мире тюрьмой под открытым небом. Теперь Газа стала самым большим в мире кладбищем», — добавил Боррель.

Представитель Европейского Союза напрямую обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в создании кризисной ситуации в Газе, подчеркнув, что проблема голода в этом регионе является результатом человеческих действий, а не стихийной катастрофой. Боррель еще раз сделал акцент на необходимости срочного запуска обширных поставок продовольствия в сектор Газа для облегчения гуманитарного положения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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