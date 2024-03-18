Почему победа при Чанаккале так важна для всего мира?

Битва при Чанаккале (Галлиполи) - одно из важнейших событий не только турецкой истории, но и всего XX века. Победа османских войск в одном из крупнейших сражений Первой мировой войны стала основой сохранения и развития Турции. Ее героев ежегодно вспоминает вся страна. #trtнарусском #турция #чанаккале #дарданеллы #галиполи #ататюрк #победа #война #история #историятурции #османы #войско #сражение #перваямироваявойна #герои #турки #солдаты #trtrussian