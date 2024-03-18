Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память героев на церемонии, посвященной 109-й годовщине Дня Победы и памяти шехидов Чанаккале. В своем выступлении он заявил: «В 109-ю годовщину нашей победы при Чанаккале мы снова находимся в духовном присутствии наших благородных шехидов. <...> Мы с благодарностью и уважением вспоминаем наших героев, которые сделали Чанаккале непроходимым».

Эрдоган также выразил признательность военнослужащим, защищающим государство в настоящее время, и подчеркнул, что борьба за независимость и суверенитет Турции продолжается и в современности. Президент подчеркнул значимость уроков, извлеченных из истории Чанаккале, для будущих поколений и развития страны, утверждая, что «дух Чанаккале будет освещать наш путь».

Оглядываясь на прошедшие десятилетия, президент Эрдоган поделился мнением, что за каждым событием, с которым сталкивалась страна, стоят одни и те же лица.

«Это они, кто собирал террористические организации на наших границах, угрожая нашей независимости», — отметил глава государства. Президент подчеркнул, что эти же люди пытались подорвать суверенитет страны, используя различные методы и направляя на Турцию мятежников. По словам Эрдогана, они же стремились превратить богатство и многообразие турецкого народа в потенциальные линии разлома. «Они пытались саботировать наши усилия по развитию, подрывая наше производство и стабильность», — добавил он.

Президент также сказал: «В Чанаккале наш народ, объединившись в единый кулак — мужчины и женщины, молодежь и пожилые, студенты и учителя, работодатели и работники — не дал пройти врагу».

Он выразил почтение к решимости и стойкости турецкого народа, проявленной в последних испытаниях, в частности во время «катастрофы века», где «наш народ проявил ту же стойкость и решимость как телом, так и душой».

По окончании своей речи Эрдоган прочел Коран, возложил цветы к Мемориалу шехидов в Чанаккале и оставил запись в Книге памяти, отдав дань уважения павшим героям.